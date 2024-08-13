Первая тематическая конференция после первого Саммита мира состоится онлайн в августе, – Андрей Ермак

Онлайн-конференция будет посвящена энергетической безопасности Украины.

Источник фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак анонсировал проведение первой тематической конференции, посвященной третьему пункту формулы мира «Энергетическая безопасность». Мероприятие состоится в августе этого года в онлайн-формате.

«Я сообщил, что по результатам Саммита мира состоятся тематические конференции, посвященные отдельным блокам Формулы мира. Они будут направлены на разработку и согласование компонентов общего мирного плана, наработки которого объявил Президент Украины Владимир Зеленский», - отметил Ермак.

Первая конференция, посвященная энергетической безопасности, станет важным шагом в реализации мирного плана Украины.

По словам Ермака, суммарные потери генерации в результате российских обстрелов составляют 9 ГВт.

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