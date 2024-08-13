Кабмин запретил выдачу и обмен водительского удостоверения мужчинам, которые не обновили военно-учетные данные и находятся за границей

Если в Реестре военнообязанных «Оберег» отсутствует информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных, то он не сможет получить водительское удостоверение, находясь за границей, и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Находящиеся за рубежом мужчины не смогут получить водительские права, если не выполнили требования закона об усилении мобилизации и не обновили военно-учетные данные. Соответствующее решение, как стало известно «Судебно-юридической газете», принял Кабмин.

Так, установлено, что в период военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены:

размещенные за пределами Украины обособленные подразделения (филиалы, представительства) государственного предприятия, принадлежащего к сфере управления Государственной миграционной службы (т.е. ГП «Документ»), осуществляют прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или угона, а также относительно государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств, кроме транспортных средств, требующих экспертного исследования, и выдачу оформленных результатов их предоставления или отказа в предоставлении.

Эти положения о выдаче оформленных результатов предоставления административных услуг не распространяются на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных;

водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, изготовленные на бланке, заказанные средствами электронного кабинета водителя функциональной подсистемы единой информационной системы МВД или средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Портала Дия (Дия), гражданам Украины мужской до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об исключении из военного учета или об уточнении (обновлении) персональных данных, в международных почтовых отправлениях не пересылаются.

Таким образом, мужчины, не выполнившие требования по обновлению своих военно-учетных данных, не смогут получить водительское удостоверение за рубежом.

Автор: Наталя Мамченко

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