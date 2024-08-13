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Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном

20:10, 13 серпня 2024
Якщо у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг» відсутня інформація про оновлення чоловіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, знаходячись за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном
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Чоловіки, які знаходяться за кордоном, не зможуть отримати посвідчення водія, якщо не виконали вимоги закону про посилення мобілізації і не оновили військово-облікові дані. Відповідне рішення, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», ухвалив Кабмін.

Так, установлено, що в період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування:

  • розміщені за межами України відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби (тобто, ДП «Документ»), здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.
  • Ці положення щодо видачі оформлених результатів надання адміністративних послуг не поширюються на громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних;
  • посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, виготовлені на бланку, замовлені засобами електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС або засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія), громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутня інформація про виключення з військового обліку або про уточнення (оновлення) персональних даних, у міжнародних поштових відправленнях не пересилаються.

Таким чином, чоловіки, які не виконали вимоги щодо оновлення своїх військово-облікових даних, не зможуть отримати посвідчення водія за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін заборонив видачу та обмін посвідчення водія чоловікам, які не оновили військово-облікові дані і знаходяться за кордоном

Якщо у Реєстрі військовозобовʼязаних «Оберіг» відсутня інформація про оновлення чоловіком 18-60 років військово-облікових даних, то він не зможе отримати посвідчення водія, знаходячись за кордоном, та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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