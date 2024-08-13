Як довго Україна може утримувати території Курської області, – розповів британський аналітик

Операція ЗСУ в Курській області має тимчасовий характер, – британський аналітик.

Британський аналітик з питань оборони та безпеки, професор Майкл Кларк вважає, що нещодавнє вторгнення Збройних Сил України до Курської області росії не спрямоване на тривале утримання цієї території. На його думку, операція триватиме не більше кількох тижнів.

Про це Кларк розповів у коментарі Sky News, підкресливши, що для російського президента Володимира Путіна життєво важливо показати, що російська територія є недоторканною. Це змушує його прагнути будь-якими засобами ліквідувати українську присутність у регіоні.

«Для власного виживання в Кремлі він повинен чітко дати зрозуміти, що російська територія священна, тому він зробить все можливе, щоб позбутися цього анклаву. росія не зазнавала вторгнення з 1941 року, тому це обурливо з його точки зору», — заявив Кларк.

Водночас, на думку експерта, для України тривале утримання цієї території не є критичним, оскільки основна політична вигода вже досягнута.

«Вони вже отримують політичну вигоду від цього. Якщо українці зможуть протриматися протягом місяця чи шести тижнів, вони вважатимуть, що роботу зроблено, і спробують вивести свої війська належним чином», — додав експерт.

Нагадаємо, за словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем ЗСУ 40 кв. км у Курській області.

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