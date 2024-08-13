Как долго Украина может удерживать территории Курской области, – рассказал британский аналитик

Операция ВСУ в Курской области имеет временный характер, – британский аналитик.

Британский аналитик по вопросам обороны и безопасности, профессор Майкл Кларк считает, что недавнее вторжение Вооруженных Сил Украины в Курскую область россии не направлено на длительное удержание этой территории. По его мнению, операция продлится не более нескольких недель.

Об этом Кларк рассказал в комментарии Sky News, подчеркнув, что для российского президента Владимира Путина жизненно важно показать, что российская территория является неприкосновенной. Это заставляет его стремиться любыми средствами ликвидировать украинское присутствие в регионе.

«Для собственного выживания в Кремле он должен четко дать понять, что российская территория священна, поэтому он сделает все возможное, чтобы избавиться от этого анклава. россия не испытывала вторжения с 1941 года, поэтому это возмутительно с его точки зрения», - заявил Кларк.

В то же время, по мнению эксперта, для Украины длительное удержание этой территории не является критическим, поскольку основная политическая выгода уже достигнута.

«Они уже получают политическую выгоду от этого. Если украинцы смогут продержаться в течение месяца или шести недель, они будут считать, что работа сделана, и попытаются вывести свои войска должным образом», - добавил эксперт.

Напомним, по словам Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, под контролем ВСУ 40 кв. км в Курской области.

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