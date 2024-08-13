Перша тематична конференція після першого Саміту миру відбудеться онлайн у серпні, – Андрій Єрмак

Онлайн-конференція буде присвячена енергетичній безпеці України.

Джерело фото: president.gov.ua

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував проведення першої тематичної конференції, присвяченої третьому пункту формули миру «Енергетична безпека». Захід відбудеться у серпні цього року в онлайн-форматі.

«Я повідомив, що за результатами Саміту миру відбудуться тематичні конференції, присвячені окремим блокам Формули миру. Вони будуть спрямовані на розробку та погодження компонентів загального мирного плану, напрацювання якого оголосив Президент України Володимир Зеленський», — зазначив Єрмак.

Перша конференція, присвячена енергетичній безпеці, стане важливим кроком у реалізації мирного плану України.

За словами Єрмака, сумарні втрати генерації внаслідок російських обстрілів становлять 9 ГВт.

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