Помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн прибув до Києва

Візит Джеймса О'Брайена в Україну є підтвердженням підтримки з боку США.

Джерело фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

До Києва прибув помічник держсекретаря США Джеймс О'Браєн. Посол США в Україні Бріджит Брінк підкреслила, що його приїзд є чітким сигналом непохитної підтримки України з боку США.

«Радо вітаємо з поверненням в Україну помічника Держсекретаря Джима О’Брайена! Його присутність тут, у Києві, є потужним сигналом: підтримка України з боку США залишається непохитною», – повідомила Бріджит Брінк.

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