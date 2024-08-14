На Одещині молодь влаштувала вечірку біля меморіалу загиблим військовим

Молодь влаштувала вечірку з обливанням алкоголем біля меморіалу загиблим військовим у селі Холодна Балка.

У селі Холодна Балка біля Одеси компанія молодих людей організувала вечірку з танцями та піснями біля меморіалу загиблим військовим. Інцидент, що відбувся поруч з пам’ятником, викликав обурення в соціальних мережах.

Відео з події було опубліковано в Telegram-каналі, на якому видно, як молоді люди спочатку відпочивають на лавці, а потім один з них обливає іншого шампанським під час звучання пісні «Мокра дівчина» від MONATIK.

«У Холодній балці Одеської області назріває скандалище, там тупоголові зумери влаштували тусич на пам'ятнику загиблим військовим з обливанням шампанським і під пісні Монатика. Після цього, звичайно ж, виклали все в інтернет», — пишуть Telegram-канали.

Поліція вже почала розслідування, встановлюючи учасників та очевидців події.

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