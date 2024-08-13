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Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у Києві зустрівся з Володимиром Зеленським

21:56, 13 серпня 2024
Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас відвідав Київ для обговорення оборонних потреб України та подальшої допомоги.
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас у Києві зустрівся з Володимиром Зеленським
Джерело фото: president.gov.ua
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Литовський міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас прибув з офіційним візитом до Києва, де провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Офіс Президента.

Під час зустрічі Зеленський висловив вдячність Литві за всебічну політичну підтримку та важливий внесок у зміцнення оборонних спроможностей України в умовах російської агресії. Президент підкреслив, що підтримка Литви є надзвичайно важливою для України, і висловив сподівання на подальшу допомогу до перемоги над агресором.

«Ми вдячні Литві та вашому народові за підтримку з перших днів повномасштабного російського вторгнення. І ми сподіваємося, що ви будете з нами до його завершення й нашої перемоги. Для нас це дуже важливо», – зазначив Зеленський.

Глава держави також підкреслив значення Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литвою, підписаної в Брюсселі 24 червня цього року. У ході зустрічі обговорено першочергові оборонні потреби України та подальшу допомогу з боку Литви, зокрема в галузі ППО, дронів та інших критично важливих засобів.

Окрему увагу приділено спільним крокам для розвитку оборонно-промислового комплексу України. Зеленський подякував Литві за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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