Практика судів
  1. В Україні

15 серпня НБУ має оголосити про обмеження на перекази з картки на карту, які почнуть діяти через місяць

08:12, 14 серпня 2024
НБУ обмежить вихідні платежі до 100 тисяч гривень на місяць, волонтери будуть виключені з обмежень.
15 серпня НБУ має оголосити про обмеження на перекази з картки на карту, які почнуть діяти через місяць
Джерело фото: ТСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Нацбанк планує встановити обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб на рівні 100 тисяч гривень на місяць. І рішення про обмеження майже готове.

«Обмеження складатимуть 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі», – розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник «Економічній правді».

Водночас, нове правило не стосуватиметься переказів на користь волонтерів. За словами заступника голови НБУ, банки створять окремі списки волонтерів, якими зможуть обмінюватися.

«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», – зазначив заступник голови Нацбанку.

Застосування обмежень планується розпочати через місяць після офіційного оголошення Національного банку, яке може відбутися вже 15 серпня. Таким чином, нові правила можуть набути чинності з 15 вересня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами та введе ліміт — 100 000 грн і 30 операцій на місяць.

Згодом у НБУ пояснили, чи вплинуть обмеження на карткові перекази на роботу волонтерів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила

Також не може стати підставою для нерозгляду рапорту наявність у ньому граматичних, синтаксичних чи інших помилок.

Верховний Суд висловився щодо використання листування у месенджерах як доказу в кримінальному провадженні

До електронних доказів належать матеріали, що містяться у приватних месенджерах та особистому листуванні.

Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

У 2024 році молодше за 35 років лише 20% державних службовців.

Обвинувачений вбачав, що для ефективного захисту йому необхідно два адвокати, але суд провів засідання без одного з них – що вирішив Верховний Суд

Суд має створити достатні умови для можливості реалізації своїх функцій кожним із захисників в міру необхідності забезпечення права обвинуваченого на ефективний правовий захист – Верховний Суд.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео