15 серпня НБУ має оголосити про обмеження на перекази з картки на карту, які почнуть діяти через місяць

НБУ обмежить вихідні платежі до 100 тисяч гривень на місяць, волонтери будуть виключені з обмежень.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Нацбанк планує встановити обмеження на переказ коштів з картки на картку для фізичних осіб на рівні 100 тисяч гривень на місяць. І рішення про обмеження майже готове.

«Обмеження складатимуть 100 тисяч гривень на місяць на вихідні платежі», – розповів заступник голови НБУ Дмитро Олійник «Економічній правді».

Водночас, нове правило не стосуватиметься переказів на користь волонтерів. За словами заступника голови НБУ, банки створять окремі списки волонтерів, якими зможуть обмінюватися.

«Волонтери будуть окремо. Банки будуть робити на своїй стороні списки, вони зможуть ними обмінюватися. Плюс зараз найбільші волонтери ідентифіковані у банку, тому ми вбачаємо, що ймовірність виникнення проблем буде мінімальна», – зазначив заступник голови Нацбанку.

Застосування обмежень планується розпочати через місяць після офіційного оголошення Національного банку, яке може відбутися вже 15 серпня. Таким чином, нові правила можуть набути чинності з 15 вересня 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Нацбанк обмежить вихідні перекази між фізособами та введе ліміт — 100 000 грн і 30 операцій на місяць.

Згодом у НБУ пояснили, чи вплинуть обмеження на карткові перекази на роботу волонтерів.

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