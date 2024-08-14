Тростянецький райсуд Сумської області переніс розгляд справи щодо 5-х окупантів, які катували людей у підвалах

Тростянецький районний суд Сумської області інформує про відкладення розгляду справи на 5 вересня 2024 року.

Тростянецький районний суд Сумської області повідомив, що 13 серпня 2024 року судовий розгляд кримінальної справи за обвинуваченням п’ятьох російських військовослужбовців було відкладено на 5 вересня 2024 року. Причиною перенесення стала неявка адвоката та оголошена повітряна тривога в Сумській області.

Повідомляється, що відкладено судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням п’ятьох військовослужбовців збройних сил рф у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) до 10 год 00 хв 05 вересня 2024 року у зв’язку із неявкою в судове засідання захисника та оголошеною повітряною тривогою у Сумській області.

Як раніше повідомлялося, згідно з пред’явленим обвинуваченням, у вечірній час 13 березня 2022 на території ТОВ «Кононівський елеватор» Тростянецька дільниця, що розташований у місті Тростянець Сумської області, російськими військовослужбовцями були незаконно затримані четверо цивільних осіб – місцеві жителі, яких упродовж кількох днів незаконно утримували в підвальних приміщеннях в нелюдських умовах, застосовуючи при цьому відносно останніх фізичне насильство та психологічний тиск.

Пошук судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити в ЄДРСР за № 588/800/24.

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