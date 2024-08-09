Практика судів
  1. В Україні

Катували людей у підвалах: Тростянецький райсуд Сумської області розгляне справу щодо 5-х окупантів

21:37, 9 серпня 2024
Російські окупанти утримували чотирьох цивільних у підвальних приміщеннях та застосовували фізичне насильство.
Катували людей у підвалах: Тростянецький райсуд Сумської області розгляне справу щодо 5-х окупантів
Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Згідно з пред’явленим обвинуваченням, 13 березня 2022 на території ТОВ «Кононівський елеватор» Тростянецька дільниця, що розташований у місті Тростянець, російськими  окупантами були незаконно затримані четверо цивільних осіб – місцеві жителі, яких упродовж кількох днів незаконно утримували в підвальних приміщеннях в нелюдських умовах, застосовуючи при цьому відносно останніх фізичне насильство та психологічний тиск.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Законопроект про реєстровані партнерства для різностатевих і одностатевих пар підтримав Комітет з питань здоров’я нації

Законопроект пропонує запровадити реєстроване партнерство як добровільний сімейний союз двох повнолітніх людей однієї чи різних статей.

З визначеним кодом класифікації посад держслужби згодні лише 44% держслужбовців – НАДС

Найбільш незадоволеними результатами класифікації посад виявилися державні службовці найбільш чисельної категорії держслужби – категорії «В».

В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

Дизельні генератори не підпадають під спрощений режим сплати митних платежів для ввезення

Депутати повідомили, що прийняли закон про звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну обладнання для енергетики, однак одного з найрозповсюдженіших видів генераторів це не торкнулося.

У РСУ та ВРП розповіли, чому до ідеї запровадження обов’язкової спеціалізації суддів у справах про воєнні та військові злочини є зауваження

Визначенню спеціалізації з розгляду справ про воєнні та військові злочини можуть завадити проблеми в суддівських колективах на загальна нестача суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Олійник
    Оксана Олійник
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Володимир Гевко
    Володимир Гевко
    голова Господарського суду Тернопільської області