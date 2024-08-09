Катували людей у підвалах: Тростянецький райсуд Сумської області розгляне справу щодо 5-х окупантів

Російські окупанти утримували чотирьох цивільних у підвальних приміщеннях та застосовували фізичне насильство.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Тростянецький районний суд Сумської області повідомляє, що 13 серпня о 15:30 відбудеться судовий розгляд у справі за обвинуваченням п’ятьох військовослужбовців зс рф у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Згідно з пред’явленим обвинуваченням, 13 березня 2022 на території ТОВ «Кононівський елеватор» Тростянецька дільниця, що розташований у місті Тростянець, російськими окупантами були незаконно затримані четверо цивільних осіб – місцеві жителі, яких упродовж кількох днів незаконно утримували в підвальних приміщеннях в нелюдських умовах, застосовуючи при цьому відносно останніх фізичне насильство та психологічний тиск.

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