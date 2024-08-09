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Пытали людей в подвалах: Тростянецкий райсуд Сумской области рассмотрит дело в отношении 5-х оккупантов

21:37, 9 августа 2024
Российские оккупанті удерживали четырех гражданских в подвальных помещениях и применяли физическое насилие.
Пытали людей в подвалах: Тростянецкий райсуд Сумской области рассмотрит дело в отношении 5-х оккупантов
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Тростянецкий районный суд Сумской области сообщает, что 13 августа в 15:30 состоится судебное разбирательство по делу по обвинению пятерых военнослужащих из РФ в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Согласно предъявленному обвинению, 13 марта 2022 года на территории ООО «Кононовский элеватор» Тростянецкий участок, расположенный в городе Тростянец, российскими оккупантами были незаконно задержаны четверо гражданских лиц – местные жители, которых на протяжении нескольких дней незаконно удерживали в подвальных помещениях , применяя при этом в отношении последних физическое насилие и психологическое давление.

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