Китай запустил на орбиту первые спутники, которые будут конкурировать с Starlink Илона Маска

Первые 18 спутников проекта Qianfan (Космический парус) были выведены на низкую околоземную орбиту 7 августа.

Китай запустил на орбиту первые спутники-конкуренты Starlink. Об этом сообщает CNN.

Первые 18 спутников проекта Qianfan (Космический парус) были выведены на низкую околоземную орбиту 7 августа.

Издание отмечает, что пока лидером в сфере услуг спутникового интернета является Starlink, который имеет более 6 000 спутников на орбите и планирует увеличить их количество до 42 000, и ожидается, что в ближайшие годы он останется доминирующим игроком.

Однако, по данным государственной языковой компании CCTV, к концу 2025 года группировка Qianfan должна возрасти до более 600 спутников, а к 2030 году планируется создать более 14 000 спутников, обеспечивающих широкополосный доступ к интернету во всем мире.

При этом проект Qianfan является одним из трех крупных китайских проектов, в рамках которых планируют вывести на низкую околоземную орбиту (не более 1200 миль над планетой) примерно 40 000 спутников в так называемые мегаконстелляции – сети из сотен или тысяч орбитальных спутников.

По мнению экспертов, контроль над группировками широкополосных спутников может оказаться полезным для Китая, дав возможность его компаниям предлагать услуги внутри страны и во всем мире, укрепляя одновременно дипломатическое влияние Пекина, контроль над потоком данных и национальную безопасность.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.