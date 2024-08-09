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Китай запустил на орбиту первые спутники, которые будут конкурировать с Starlink Илона Маска

17:16, 9 августа 2024
Первые 18 спутников проекта Qianfan (Космический парус) были выведены на низкую околоземную орбиту 7 августа.
Китай запустил на орбиту первые спутники, которые будут конкурировать с Starlink Илона Маска
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Китай запустил на орбиту первые спутники-конкуренты Starlink. Об этом сообщает CNN.

Первые 18 спутников проекта Qianfan (Космический парус) были выведены на низкую околоземную орбиту 7 августа.

Издание отмечает, что пока лидером в сфере услуг спутникового интернета является Starlink, который имеет более 6 000 спутников на орбите и планирует увеличить их количество до 42 000, и ожидается, что в ближайшие годы он останется доминирующим игроком.

Однако, по данным государственной языковой компании CCTV, к концу 2025 года группировка Qianfan должна возрасти до более 600 спутников, а к 2030 году планируется создать более 14 000 спутников, обеспечивающих широкополосный доступ к интернету во всем мире.

При этом проект Qianfan является одним из трех крупных китайских проектов, в рамках которых планируют вывести на низкую околоземную орбиту (не более 1200 миль над планетой) примерно 40 000 спутников в так называемые мегаконстелляции – сети из сотен или тысяч орбитальных спутников.

По мнению экспертов, контроль над группировками широкополосных спутников может оказаться полезным для Китая, дав возможность его компаниям предлагать услуги внутри страны и во всем мире, укрепляя одновременно дипломатическое влияние Пекина, контроль над потоком данных и национальную безопасность.

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