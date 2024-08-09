В Винницкой области 70-летний отец застрелил сына на территории собственной фермы

Винницкая прокуратура сообщила о подозрении мужчине за убийство сына во время конфликта.

Винницкая областная прокуратура сообщила о подозрении жителю Жмеринского района в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). По данным следствия, 7 августа подозреваемый, 70-летний отец, и его 47-летний сын встретились на территории фермерского хозяйства, принадлежащего подозреваемому. Об этом пишет Винницкая областная прокуратура.

Во время конфликта между мужчинами отец, используя нарезной карабин, произвел несколько выстрелов в сторону сына. Последний выстрел оказался смертельным и поразил потерпевшего в голову.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Сейчас ему сообщено о подозрении, и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.

В случае доказательства вины в суде, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного заключения.

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