Может ли ФЛП на общей системе налогообложения осуществлять бартерные операции, – объяснение ГНС

Налоговая служба напомнила о правилах бартерных операций.

Государственная налоговая служба Харьковской области напоминает, что согласно пп. 14.1.10 Налогового кодекса Украины (НКУ), бартерная (товарообменная) операция является хозяйственной операцией, которая предусматривает расчеты за товары (работы, услуги) в неденежной форме в рамках одного договора.

Согласно статьям 715 и 716 Гражданского кодекса Украины (ГКУ), по договору мены (бартера) каждая из сторон обязуется передать другой стороне один товар в обмен на другой. В такой сделке каждая сторона выступает как продавец и покупатель в соответствии с переданными и полученными товарами.

Договоры мены подлежат общим правилам купли-продажи, а также могут содержать элементы договоров поставки или контрактации, если это не противоречит сути обязательства.

Согласно п. 177.2 НКУ, объектом налогообложения для физических лиц - предпринимателей на общей системе является чистый налогооблагаемый доход, который определяется как разница между общим налогооблагаемым доходом (включая выручку в денежной и неденежной формах) и документально подтвержденными расходами. При этом, ограничений по осуществлению бартерных операций для таких предпринимателей не предусмотрено.

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