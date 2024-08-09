В Украине появится Градостроительный кадастр на государственном уровне

Кабмин решил, что нужно создать Градостроительный кадастр.

Правительство на своем заседании 9 августа решило создать Градостроительный кадастр.

Так, согласовано предложение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по реализации в течение двух лет экспериментального проекта по внедрению Градостроительного кадастра на государственном уровне.

Также Кабмин утвердил порядок реализации экспериментального проекта по внедрению Градостроительного кадастра на государственном уровне и порядок его ведения во время реализации экспериментального проекта.

Как указывает Правительство, целью экспериментального проекта определено формирование единого подхода к государственному регулированию планирования территорий в Украине, упрощение механизма, обеспечение доступности и прозрачности принятия решений государственными органами и органами местного самоуправления по созданию, обновлению, внесению изменений, согласованию и утверждению градостроительной документации, в том числе путем утверждения интегрированной информационной системы Градостроительного кадастра на государственном уровне

Задачей проекта является цифровизация процедур разработки, обновления, внесения изменений, согласования и утверждения градостроительной документации по единым требованиям, приведение градостроительной документации в соответствие с унифицированными базами геопространственных данных (геоданных) с помощью программных средств Градостроительного кадастра.

Следует напомнить, что о запуске Градостроительного кадастра говорят с 2021 года.

Глава комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в начале 2024 года сообщала, что электронный Градостроительный кадастр Украины будет введен в опытную эксплуатацию, а до конца года создание кадастра будет окончательно завершено.

По ее словам, Градостроительный кадастр будет состоять из:

реестра административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин,

реестра градостроительной документации,

реестра всех зданий и сооружений на территории Украины

реестр адресов.

Региональные градостроительные кадастры после запуска градостроительного кадастра государственного уровня не утратят своей актуальности, ведь предусмотрена возможность их полной интеграции.

Также градостроительный кадастр будет интегрирован с другими регистрами, кадастрами и базами данных.

По словам Шуляк, градостроительный кадастр будет платформой для предоставления всех административных услуг в сфере градостроительной деятельности и публичным источником градостроительной информации.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.