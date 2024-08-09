В Україні з’явиться Містобудівний кадастр на державному рівні

Кабмін вирішив, що потрібно створити Містобудівний кадастр.

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Уряд на своєму засіданні 9 серпня вирішив створити Містобудівний кадастр.

Так, погоджено пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури стосовно реалізації протягом двох років експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні.

Також Кабмін затвердив Порядок реалізації експериментального проекту щодо запровадження Містобудівного кадастру на державному рівні та Порядок його ведення під час реалізації експериментального проекту.

Як вказує Уряд, метою експериментального проекту визначено формування єдиного підходу до державного регулювання планування територій в Україні, спрощення механізму, забезпечення доступності та прозорості прийняття рішень державними органами та органами місцевого самоврядування щодо створення, оновлення, внесення змін, погодження та затвердження містобудівної документації, у тому числі шляхом затвердження інтегрованої інформаційної системи Містобудівного кадастру на державному рівні.

Завданням проекту є цифровізація процедур розроблення, оновлення, внесення змін, погодження та затвердження містобудівної документації за єдиними вимогами, приведення містобудівної документації у відповідність з уніфікованими базами геопросторових даних (геоданих) за допомогою програмних засобів Містобудівного кадастру.

Слід нагадати, що про запуск Містобудівного кадастру кажуть з 2021 року.

Голова комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк на початку 2024 року повідомляла, що електронний Містобудівний кадастр України буде введено в дослідну експлуатацію, а до кінця року створення кадастру буде остаточно завершено.

За її словами, Містобудівний кадастр складатиметься з:

реєстру адміністративно-територіальних одиниць і територій територіальних громад,

реєстру містобудівної документації,

реєстру всіх будівель і споруд на території України

реєстру адрес.

Регіональні містобудівні кадастри, після запуску містобудівного кадастру державного рівня, не втратять своєї актуальності, адже передбачена можливість їх повної інтеграції.

Також містобудівний кадастр буде інтегрований з іншими реєстрами, кадастрами та базами даних.

За словами Шуляк, містобудівний кадастр буде платформою для надання всіх адміністративних послуг у сфері містобудівної діяльності та публічним джерелом містобудівної інформації.

Автор: Наталя Мамченко

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