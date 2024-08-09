Проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове, — суд

Адвокат чоловіка, якого спіймали на керуванні в стані наркотичного сп’яніння, стверджував, що не було дотримано порядку медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння, а освідування його клієнта проводилося за допомогою експрес-тесту без лабораторного дослідження біологічного середовища на вміст наркотичних речовин.

Рівненський апеляційний суд зазначає, що проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове.

Натомість у медичному закладі огляд водію, якого патрульні поліції запідозрили у вживанні наркотиків, провели за допомогою швидкого тесту «Boson Biotech», чим порушили пункти 7-8 розділу ІІІ Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (далі — Інструкція), затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2015 року № 1452/735 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2015 року за № 1413/27858.

Це й стало підставою для скасування постанови місцевого суду, якою 28-річного львів’янина визнано винним за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено на нього штраф у розмірі 17 000 гривень із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік, та закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення.

Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисника, погодившись із доводами про те, що не було дотримано порядку медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння, а освідування його клієнта проводилося за допомогою експрес-тесту без лабораторного дослідження біологічного середовища на вміст наркотичних речовин.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи оскаржувану постанову місцевого суду, врахував, що у пунктах 7-8 розділу ІІІ Інструкції зазначено, що проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове, оскільки метою дослідження є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп’яніння.

Крім того, обов’язковість лабораторних досліджень при проведенні освідування водія на стан наркотичного сп’яніння передбачено Постановою кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції, і проведення такого огляду» від 17 грудня 2008 року № 1103 (далі — Порядок). Зокрема, п. 10 Порядку регламентує, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. У разі позитивного результату тесту обов’язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

Що стосується водія автомобіля «Volkswagen Golf», якого патрульні поліції зупинили у Радивилівському районі і доправили до медичного закладу, запідозривши у тому, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, то згідно з висновком лікаря щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння чи перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, який міститься в матеріалах справи, водій був оглянутий лікарем і за результатами огляду, який було проведено за допомогою швидкого тесту, було встановлено, що той перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Однак порушуючи вимоги Інструкції та Порядку, у лікарні не провели ще й лабораторне дослідження біологічного середовища львів’янина, що є обов’язковою умовою при освідуванні водія на стан наркотичного сп’яніння.

З огляду на те, що огляд водія на стан наркотичного сп’яніння проводився із порушенням вимог закону, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку, що його вина належними та допустимими доказами не доведена, а обставини, зазначені у протоколі, не знайшли свого підтвердження.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 7 серпня 2024 року у справі №568/678/24 (провадження №33/4815/533/24).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.