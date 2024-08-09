Проведение лабораторных исследований на определение наркотического средства или психотропного вещества обязательно — суд

Адвокат мужчины, пойманного на управлении в состоянии наркотического опьянения, утверждал, что не был соблюден порядок медицинского осмотра на состояние наркотического опьянения, а освидетельствование его клиента проводилось с помощью экспресс-теста без лабораторного исследования биологической среды на содержание наркотических веществ.

Ровенский апелляционный суд отмечает, что проведение лабораторных исследований на определение наркотического средства или психотропного вещества обязательно.

В медицинском учреждении осмотр водителя, которого патрульные полиции заподозрили в употреблении наркотиков, провели с помощью быстрого теста «Boson Biotech», чем нарушили пункты 7-8 раздела III Инструкции о порядке обнаружения у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции (далее — Инструкция), утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины, Министерства здравоохранения Украины от 9 ноября 2015 г. № 1452/735 и зарегистрированной в Министерстве юстиции Украины 11 ноября 2015 г. года № 1413/27858.

Это и стало основанием для отмены постановления местного суда, которым 28-летний львовянин признан виновным по ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложен на него штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год и закрытие производства по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения.

Рівненський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу захисника, погодившись із доводами про те, що не було дотримано порядку медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння, а освідування його клієнта проводилося за допомогою експрес-тесту без лабораторного дослідження біологічного середовища на вміст наркотичних речовин.

Суд апеляційної інстанції, скасовуючи оскаржувану постанову місцевого суду, врахував, що у пунктах 7-8 розділу ІІІ Інструкції зазначено, що проведення лабораторних досліджень на визначення наркотичного засобу або психотропної речовини обов’язкове, оскільки метою дослідження є виявлення або уточнення наявних речовин, що здатні спричинювати стан сп’яніння.

Крім того, обов’язковість лабораторних досліджень при проведенні освідування водія на стан наркотичного сп’яніння передбачено Постановою кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу на швидкість реакції, і проведення такого огляду» від 17 грудня 2008 року № 1103 (далі — Порядок). Зокрема, п. 10 Порядку регламентує, що огляд водія транспортного засобу в закладі охорони здоров’я проводиться в будь-який час доби із застосуванням спеціальних технічних засобів (законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність), тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи. У разі позитивного результату тесту обов’язковим є підтвердження наявності наркотичного засобу або психотропної речовини лабораторним дослідженням.

Що стосується водія автомобіля «Volkswagen Golf», якого патрульні поліції зупинили у Радивилівському районі і доправили до медичного закладу, запідозривши у тому, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння, то згідно з висновком лікаря щодо результатів медичного огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння чи перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, який міститься в матеріалах справи, водій був оглянутий лікарем і за результатами огляду, який було проведено за допомогою швидкого тесту, було встановлено, що той перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Однак порушуючи вимоги Інструкції та Порядку, у лікарні не провели ще й лабораторне дослідження біологічного середовища львів’янина, що є обов’язковою умовою при освідуванні водія на стан наркотичного сп’яніння.

З огляду на те, що огляд водія на стан наркотичного сп’яніння проводився із порушенням вимог закону, Рівненський апеляційний суд прийшов до висновку, що його вина належними та допустимими доказами не доведена, а обставини, зазначені у протоколі, не знайшли свого підтвердження.

Постанова Рівненського апеляційного суду від 7 серпня 2024 року у справі №568/678/24 (провадження №33/4815/533/24).

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