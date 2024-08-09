В Польше будут штрафовать украинских беженцев, чьи дети не будут посещать школы и детсады

В новом учебном году в Польше введут обязательное обучение для украинских детей.

Иллюстративное фото, источник - espreso.tv

В Польше с сентября начнут штрафовать украинских беженцев, чьи дети не будут посещать школы и детские сады. Об этом сообщает издание In Poland.

Так, с нового учебного года министерство образования введет обязательное обучение для украинских детей.

Это означает, что дети будут обязательно посещать школы и детские сады. В противном случае родителей в судебном порядке будут вынуждать выполнить эти требования. Также в случае нарушения на украинцев будут налагаться штраф – 100 злотых.

Указывается, что в настоящее время в польскую систему образования привлечены 134 тысячи украинских детей. Прогнозируется, что с сентября дошкольное и среднее образование в Польше получат еще 80 тысяч украинских детей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.