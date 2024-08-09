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У Польщі штрафуватимуть українських біженців, чиї діти не відвідуватимуть школи та дитсадки

16:40, 9 серпня 2024
У нового навчального року у Польщі запровадять обов’язкове навчання для українських дітей.
У Польщі штрафуватимуть українських біженців, чиї діти не відвідуватимуть школи та дитсадки
Ілюстративне фото, джерело - espreso.tv
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У Польщі з вересня почнуть штрафувати українських біженців, чиї діти не відвідуватимуть школи та дитячі садки. Про це повідомляє видання In Poland.

Так, з нового навчального року міністерство освіти запровадить обов’язкове навчання для українських дітей.

Це означає, що діти матимуть обов’язково відвідувати школи та дитячі садки. Інакше батьків у судовому порядку змушуватимуть виконати ці вимоги. Також у разі порушення на українців накладатимуть штраф – 100 злотих.

Вказується, що наразі до польської системи освіти залучено 134 тисячі українських дітей. Прогнозується, що з вересня дошкільну та середню освіту у Польщі отримуватимуть ще 80 тисяч українських дітей.

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