На Київщині чоловік завдав ножового поранення у шию знайомому під час сварки

Поліція Київщини повідомила про підозру чоловіку, який наніс ножове поранення знайомому під час розпиття алкоголю.

У селищі Глеваха Фастівського району Київської області чоловік завдав ножового поранення своєму знайомому, повідомляє пресслужба поліції Київщини. Зловмиснику загрожує до 8 років ув'язнення.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час розпиття алкогольних напоїв, коли між чоловіками виник конфлікт. Один з них схопив ніж і наніс потерпілому удар в область шиї.

Постраждалого госпіталізували з проникаючим ножовим пораненням. Поліцейські затримали підозрюваного і помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі під керівництвом Фастівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження.

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