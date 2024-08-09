На Киевщине мужчина нанес ножевое ранение в шею знакомому во время ссоры

Полиция Киевщины сообщила о подозрении мужчине, который нанес ножевое ранение знакомому во время распития алкоголя.

В поселке Глеваха Фастовского района Киевской области мужчина нанес ножевое ранение своему знакомому, сообщает пресс-служба полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время распития алкогольных напитков, когда между мужчинами возник конфликт. Один из них схватил нож и нанес потерпевшему удар в область шеи.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ножевым ранением. Полицейские задержали подозреваемого и поместили его в изолятор временного содержания.

Следователи под руководством Фастовской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за умышленное тяжкое телесное повреждение.

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