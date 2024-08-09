Реальные зарплаты в Украине превысят довоенный уровень, но рост курса доллара снижает доходы

Зарплаты в гривне выросли до 18,9 тысяч гривен, но из-за роста курса доллара украинцы получают меньше в долларовом эквиваленте.

Источник фото: НБУ

В Украине за последние два года заработные платы в гривне показали положительную динамику, согласно официальной статистике. Однако из-за роста курса доллара украинцы почувствовали существенное уменьшение доходов в долларовом эквиваленте.

Как сообщает Focus.ua, Государственная служба статистики недавно обновила данные о заработных платах в различных сферах экономики. В частности, за первый квартал 2024 года средняя зарплата выросла до 18,9 тыс. грн, по сравнению с 15,43 тыс. грн в первом квартале 2023 года. Национальный банк Украины прогнозирует, что реальная зарплата превысит довоенный уровень в течение 2025 года и продолжит расти.

Несмотря на положительную динамику зарплат в гривне, рост курса доллара повлиял на доходы в долларовом эквиваленте. Если сравнить среднюю зарплату в долларах на основе курса НБУ на 31 марта 2022 года (29,2549 грн за доллар) и на 31 марта 2024 года (39,2214 грн за доллар), то она снизилась с примерно 500 до 482 долларов. Наибольшее уменьшение зарплат отмечается в культурной и образовательной отраслях - на 14-18%.

Эксперты рынка труда отмечают, что цифры Министерства экономики могут не совсем отражать реальную ситуацию с дефицитом работников, в частности из-за войны. HR-эксперты считают, что демографический кризис 90-х годов также способствует нехватке человеческого капитала.

Национальный банк Украины прогнозирует, что даже при нормализации экономических условий и возвращении мигрантов из-за рубежа рост экономики будет оставаться медленным. Рынок труда останется неравномерно распределенным по регионам и отраслям, что обусловлено изменениями в структуре экономики.

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