В Днепре разоблачили несовершеннолетнего, который по заказу рф поджег внедорожник ВСУ

Для совершения серии поджогов военных автомобилей, российская разведка привлекла 16-летнего юношу.

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Правоохранители задержали вражеского приспешника, который «по заказу» рф готовил новые поджоги в Днепре. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Указывается, что основной целью врага были служебные автомобили Сил обороны, которые привлечены к выполнению боевых задач на передовой.

Для совершения серии поджогов военных автомобилей российская разведка привлекла 16-летнего областного центра. В поле зрения агрессора юноша попал, когда искал «легкие деньги» в телеграмм-каналах.

«В конце июля этого года на днепрянина дистанционно вышел представитель спецслужбы рф и предложил ему сотрудничество в обмен на «быстрый заработок».

По инструкции оккупантов их агент надел балаклаву и ночью провел доразведку вблизи мест парковки автомобилей украинских защитников.

В ходе разведывательной вылазки фигурант обнаружил три потенциальных цели и сфотографировал их для согласования со своим российским куратором», — говорится в сообщении.

В СБУ указали, что после «отмашки» из рф юноша прибыл в темное время суток на паркоместо одного из военных внедорожников и поджег его с помощью легковоспламеняющейся смеси. Далее он снял видео возгорания на камеру собственного телефона для отчетности перед агрессором.

«В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти медиафайлы для подготовки информационно-психологических спецопераций о якобы наличии антиукраинского подполья в прифронтовом городе», — отмечает Служба.

Правоохранители задокументировали подрывную деятельность фигуранта и задержали его по горячим следам.

Во время обыска в квартире задержанного изъяты мобильный телефон и одежда с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований).

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Несмотря на молодой возраст фигуранта, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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