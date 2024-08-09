У Дніпрі викрили неповнолітнього, який на замовлення рф підпалив позашляховик ЗСУ

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного юнака.

Правоохоронці затримали ворожого поплічника, який «на замовлення» рф готував нові підпали у Дніпрі. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Вказується, що основною ціллю ворога були службові авто Сил оборони, які залучені до виконання бойових завдань на передовій.

Для вчинення серії підпалів військових автомобілів російська розвідка залучила 16-річного мешканця обласного центру. У поле зору агресора юнак потрапив, коли шукав «легких грошей» у телеграм-каналах.

«У кінці липня цього року на дніпрянина дистанційно вийшов представник спецслужби рф та запропонував йому співпрацю в обмін на «швидкий заробіток».

За інструкцією окупантів їхній агент вдягнув балаклаву та вночі провів дорозвідку поблизу місць паркування авто українських захисників.

У ході розвідувальної вилазки фігурант виявив три потенційних цілі та сфотографував їх для «погодження» зі своїм російським куратором», — йдеться у повідомленні.

В СБУ вказали, що після «відмашки» з рф юнак прибув у темний час доби на паркомісце одного з військових позашляховиків та підпалив його за допомогою легкозаймистої суміші. Далі він відзняв відео загоряння на камеру власного телефону для «звітності» перед агресором.

«У подальшому окупанти планували використати ці медіафайли для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність антиукраїнського підпілля у прифронтовому місті», — зазначає Служба.

Правоохоронці задокументували підривну діяльність фігуранта і затримали його «по гарячих слідах».

Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон та одяг із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арешту. Незважаючи на юний вік фігуранта, йому загрожує до 8 років тюрми.

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