Реальні зарплати в Україні перевищать довоєнний рівень, але зростання курсу долара знижує доходи

Зарплати в гривні зросли до 18,9 тисяч гривень, але через зростання курсу долара українці отримують менше в доларовому еквіваленті.

Джерело фото: НБУ

В Україні за останні два роки заробітні плати у гривні показали позитивну динаміку, згідно з офіційною статистикою. Проте через зростання курсу долара українці відчули суттєве зменшення доходів у доларовому еквіваленті.

Як повідомляє Focus.ua, Державна служба статистики нещодавно оновила дані про заробітні плати в різних сферах економіки. Зокрема, за перший квартал 2024 року середня зарплата зросла до 18,9 тис. грн, порівняно з 15,43 тис. грн у першому кварталі 2023 року. Національний банк України прогнозує, що реальна зарплата перевищить довоєнний рівень протягом 2025 року та продовжить зростати.

Незважаючи на позитивну динаміку зарплат у гривні, зростання курсу долара вплинуло на доходи в доларовому еквіваленті. Якщо порівняти середню зарплату в доларах на основі курсу НБУ на 31 березня 2022 року (29,2549 грн за долар) і на 31 березня 2024 року (39,2214 грн за долар), то вона знизилася з приблизно 500 до 482 доларів. Найбільше зменшення зарплат відзначається у культурній та освітній галузях — на 14-18%.

Експерти ринку праці відзначають, що цифри Міністерства економіки можуть не зовсім відображати реальну ситуацію з дефіцитом працівників, зокрема через війну. HR-експерти вважають, що демографічна криза 90-х років також сприяє нестачі людського капіталу.

Національний банк України прогнозує, що навіть за нормалізації економічних умов і повернення мігрантів з-за кордону зростання економіки залишатиметься повільним. Ринок праці залишиться нерівномірно розподіленим за регіонами і галузями, що зумовлено змінами в структурі економіки.

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