Чи може ФОП на загальній системі оподаткування здійснювати бартерні операції, – пояснення ДПС

Податкова служба нагадала про правила бартерних операцій.

Державна податкова служба Харківської області нагадує, що згідно з пп. 14.1.10 Податкового кодексу України (ПКУ), бартерна (товарообмінна) операція є господарською операцією, яка передбачає розрахунки за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Згідно зі статтями 715 та 716 Цивільного кодексу України (ЦКУ), за договором міни (бартеру) кожна зі сторін зобов’язується передати іншій стороні один товар в обмін на інший. В такій угоді кожна сторона виступає як продавець і покупець відповідно до переданих та отриманих товарів.

Договори міни підлягають загальним правилам купівлі-продажу, а також можуть містити елементи договорів постачання чи контрактації, якщо це не суперечить суті зобов’язання.

Згідно з п. 177.2 ПКУ, об’єктом оподаткування для фізичних осіб – підприємців на загальній системі є чистий оподатковуваний дохід, який визначається як різниця між загальним оподатковуваним доходом (включаючи виручку в грошовій та негрошовій формах) і документально підтвердженими витратами. При цьому, обмежень щодо здійснення бартерних операцій для таких підприємців не передбачено.

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