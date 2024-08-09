На Вінничині 70-річний батько застрелив сина на території власної ферми

Вінницька прокуратура повідомила про підозру чоловікові за вбивство сина під час конфлікту.

Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру жителю Жмеринського району у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За даними слідства, 7 серпня підозрюваний, 70-річний батько, та його 47-річний син зустрілися на території фермерського господарства, що належить підозрюваному. Про це пише Вінницька обласна прокуратура.

Під час конфлікту між чоловіками батько, використовуючи нарізний карабін, здійснив кілька пострілів у бік сина. Останній постріл виявився смертельним і вразив потерпілого в голову.

Підозрюваного затримали на місці події. Наразі йому повідомлено про підозру, і вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування проводить слідче управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.

У разі доведення вини у суді, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного ув'язнення.

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