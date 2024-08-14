14 августа: какой сегодня праздник и главные события

14 августа День книжных магазинов.

Сегодня, 14 августа, отмечаются несколько интересных праздников, среди которых День книжных магазинов, годовщина основания мессенджера Telegram, День сведения татуировок, День рождения ящерицы и Всемирный день каллиграфии.

Православная церковь сегодня отмечает окончание Успенского поста и перенесение мощей святого преподобного Феодосия Печерского. Согласно традициям, в этот день принято заниматься хозяйством и помогать вдовам, сиротам и пожилым людям.

События, произошедшие 14 августа в истории:

1936 год: На Олимпийских играх в Берлине впервые состоялись соревнования по баскетболу. В финале сборная США победила команду Канады.

1947 год: Пакистан и Индия получили независимость от Великобритании. Пакистан празднует это событие 14 августа, а Индия - 15 августа.

1971 год: Провозглашена независимость Бахрейна.

1980 год: На Ленинской верфи в Гданьске (Польша) под руководством Леха Валенсы началась забастовка, ставшая началом демократизации Польши и падения коммунистического правительства.

1992 год: Начался грузино-абхазский конфликт.

2013 год: В Каире сотни людей погибли и тысячи были ранены во время разгона протестующих против военного переворота.

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