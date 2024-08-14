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Прокуратура Литвы расследует более 50 дел за нарушение международных санкций против россии и Беларуси

11:47, 14 августа 2024
В Литве ведется более 50 расследований о нарушении санкций, среди них – дело о контрабанде оружия.
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел за нарушение международных санкций против россии и Беларуси
Источник фото: LRT
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Литовская прокуратура инициировала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций, введенных против россии и Беларуси. Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грюншкене, передает LRT.

По словам Грюншкене, одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд.

«Если я не ошибаюсь, сейчас ведется более 50 досудебных расследований (о нарушениях санкций). Я знаю, что в нескольких делах есть проблемы с вынесением решений. Процесс продолжается, у нас достаточно досудебных расследований», - отметила прокурор.

Во вторник Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) также сообщила о подозрении семи лицам и четырем компаниям в нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию на общую сумму почти 2 миллиона евро.

На прошлой неделе литовская таможня наложила штраф в размере 13,6 миллиона евро на литовскую компанию-экспортера автомобилей за нарушение международных санкций. Как позже сообщили несколько источников агентству BNS, оштрафованной компанией является Biovarda, находящаяся в Вильнюсе.

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