Прокуратура Литвы расследует более 50 дел за нарушение международных санкций против россии и Беларуси

В Литве ведется более 50 расследований о нарушении санкций, среди них – дело о контрабанде оружия.

Источник фото: LRT

Литовская прокуратура инициировала более 50 расследований по подозрению в нарушении международных санкций, введенных против россии и Беларуси. Об этом сообщила генеральный прокурор Литвы Нида Грюншкене, передает LRT.

По словам Грюншкене, одно из дел, касающееся контрабанды оружия, уже передано в суд.

«Если я не ошибаюсь, сейчас ведется более 50 досудебных расследований (о нарушениях санкций). Я знаю, что в нескольких делах есть проблемы с вынесением решений. Процесс продолжается, у нас достаточно досудебных расследований», - отметила прокурор.

Во вторник Служба расследования финансовых преступлений (FNTT) также сообщила о подозрении семи лицам и четырем компаниям в нарушении международных санкций и контрабанде товаров в Россию на общую сумму почти 2 миллиона евро.

На прошлой неделе литовская таможня наложила штраф в размере 13,6 миллиона евро на литовскую компанию-экспортера автомобилей за нарушение международных санкций. Как позже сообщили несколько источников агентству BNS, оштрафованной компанией является Biovarda, находящаяся в Вильнюсе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.