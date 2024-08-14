Мошенничество с продажей авто и дронов для ВСУ на более 46 млн грн – 9 задержанных в Молдове

В результате украино-молдавской операции в Молдове задержаны 9 участников преступной группировки, изъяты автомобили, золото и деньги.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В результате совместной операции правоохранителей Украины и Республики Молдова была раскрыта мошенническая группировка, которая обманом завладела средствами на сумму более 46 миллионов гривен. В Молдове задержаны девять человек, подозреваемых в мошенничестве.

Согласно информации Офиса Генерального прокурора Украины и Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Республики Молдова, преступники действовали под видом продажи автомобилей и дронов через интернет. Они размещали объявления на онлайн платформах «OLX», «Bon.Ua» и «Avto-Ria», предлагая технику для нужд Вооруженных Сил Украины. Покупателям предлагалось внести предоплату на банковские карты, но после получения денег злоумышленники переставали выходить на связь.

Мошенники, переехавшие из Одесской области в Молдову после начала полномасштабного вторжения России, вкладывали полученные средства в элитные автомобили и золотые украшения. Сейчас установлено 67 эпизодов мошенничества, а точное количество пострадавших еще устанавливается.

Правоохранители провели 23 обыска на территории Молдовы, где изъято около 61 тысячи долларов США, 20 элитных автомобилей, около 5 кг золота, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи. В Украине проведено 13 обысков, во время которых изъято 3 автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и черновые записи.

Сейчас 8 из 9 подозреваемых в Молдове содержатся под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование продолжается. В операции принимали участие Киевская городская прокуратура, Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Киеве, а также Управление противодействия киберпреступности Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, а со стороны Молдовы - Управление уголовного преследования и Управление Аналитических расследований Национального инспектората расследований.

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