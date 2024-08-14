США подтвердили, что наступление ВСУ на Курщине заставило россию вывести часть войск из Украины

Американские чиновники подтверждают эффект наступления ВСУ на Курщине.

Источник фото: Defense Express

Американские чиновники подтвердили, что россия начала выводить часть своих вооруженных сил из Украины в результате наступления украинских войск на Курщине. Это первый признак того, что наступательные действия Украины заставляют москву перегруппировать свои силы, сообщает издание The Wall Street Journal.

По словам американских официальных лиц, США пока анализируют последствия этого решения России и не уточнили, сколько именно войск перебрасывает рф. В то же время новая информация из США подтверждает заявления украинских чиновников о том, что начало операции в Курской области на прошлой неделе привело к отводу части российских войск из Украины.

Отмечается, что российское преимущество в живой силе и технике позволяет им активно продвигаться на нескольких участках фронта, однако сейчас украинские наступательные действия на Курщине могут существенно повлиять на стратегические планы москвы.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина контролирует 74 населенных пункта в Курской области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска продвинулись еще на 1-3 км в Курской области, под контролем 40 кв. км.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.