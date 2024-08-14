Киевский апелляционный суд пересмотрел приговор суда, которым гражданин оправдан в связи с недоказанностью его вины

Суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что стороной обвинения не дано достаточно надлежащих и допустимых доказательств совершения преступления.

Киевским апелляционным судом оставлен без изменений приговор суда, которым оправдан обвиняемый в связи с недоказанностью его вины в совершенном преступлении.

В ноябре 2023 года судьей Бориспольского горрайонного суда Киевской области вынесен оправдательный приговор в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное противоправное причинение смерти другому человеку). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Принимая оправдательный приговор, суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что стороной обвинения не дано достаточно надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что уголовное правонарушение совершено обвиняемым.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда оставила без удовлетворения апелляционную жалобу прокурора, а приговор суда первой инстанции без изменений (дело № 355/767/20).

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