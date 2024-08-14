Київський апеляційний суд переглянув вирок суду, яким громадянина виправдано у зв'язку з недоведеністю його вини

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що стороною обвинувачення не подано достатньо належних та допустимих доказів вчинення злочину.

Київським апеляційним судом залишено без змін вирок суду, яким виправдано обвинуваченого у зв'язку з недоведеністю його вини у вчиненому злочині.

У листопаді 2023 року суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області ухвалено виправдувальний вирок щодо обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині). Про це повідомляє пресслужба суду.

Ухвалюючи виправдувальний вирок, суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що стороною обвинувачення не подано достатньо належних та допустимих доказів на підтвердження того, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим.

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора, а вирок суду першої інстанції без змін (справа № 355/767/20).

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