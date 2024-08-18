В Гостомеле нашли гранату на детской площадке, фото

Недалеко от одной из детских площадок саперы ГСЧС изъяли ручную гранату Ф-1.

Иллюстративное фото

17 августа в поселке Гостомель Бучанского района Киевской области на детской площадке была найдена ручная граната Ф-1. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что неподалеку от одной из детских площадок саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС изъяли ручную гранату Ф-1.

«Детям невероятно повезло, что внимательные родители вовремя заметили, как дети решили взять ее в руки. После чего взрослые отвели детей на безопасное расстояние и вызвали саперов, тем самым предотвратили возможную трагедию», - сообщили спасатели.

Спасатели напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо не подходить и не трогать опасную вещь, а звонить по телефону до 101.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.