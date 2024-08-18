У Гостомелі знайшли гранату на дитячому майданчику, фото

Неподалік від одного з дитячих майданчиків сапери ДСНС вилучили ручну гранату Ф-1.

Ілюстративне фото

17 серпня у селищі Гостомель Бучанського району Київської області на дитячому майданчику знайшли ручну гранату Ф-1. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що неподалік від одного з дитячих майданчиків сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС вилучили ручну гранату Ф-1.

«Дітям неймовірно пощастило, що уважні батьки вчасно помітили, як діти вирішили взяти її до рук. Після чого дорослі відвели дітей на безпечну відстань та викликали саперів, тим самим запобігли можливій трагедії», - повідомили рятувальники.

Рятувальники нагадали, що в разі виявлення підозрілих предметів необхідно не підходити та не чіпати небезпечну річ, а телефонувати до 101.

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