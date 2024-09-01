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В Киеве загорелся пожар — горит несколько этажей в доме на Левобережной, видео

07:40, 1 сентября 2024
Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах.
В Киеве загорелся пожар — горит несколько этажей в доме на Левобережной, видео
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Утром 1 сентября в Киеве загорелся пожар в девятиэтажном доме. Видео ужасного пожара публикуют в сети.

Огонь задел квартиры сразу на нескольких этажах, там были слышны крики людей.

Инцидент произошел на улице Шептицкого в Днепровском районе столицы

Пока неизвестны причины возгорания, но есть ли вследствие этого пострадавшие. В сети подчеркивают, что пожарные и скорая находятся на месте.

«В девятиэтажке пылают несколько этажей. Есть ли жильцы в квартирах – неизвестно, но слышны крики людей», – отмечают очевидцы.

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