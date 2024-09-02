В Киеве саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101, фото

Крылатую ракету Х-101 класса «воздух – земля» изъяли в столице.

В понедельник, 2 сентября, в Киеве саперы изъяли обломки крылатой ракеты Х-101 класса. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На месте происшествия саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса «воздух – земля».

К счастью, ни один человек не пострадал.

Напомним, в ночь на 2 сентября рф массированно обстреляла Киев крылатыми и баллистическими ракетами. Зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском и Шевченковском районах столицы.

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