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Суд отправил за решетку львовского псевдоволонтера, присвоившего гуманитарную помощь

20:18, 2 сентября 2024
Представляясь волонтером, якобы помогающим с укомплектованием отдельным подразделениям ВСУ, фигурант получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь и затем продавал ее.
Суд отправил за решетку львовского псевдоволонтера, присвоившего гуманитарную помощь
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Во Львовской области на 2,5 года отправили за решетку псевдоволонтера за присвоение гуманитарной помощи.

Как сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины, злоумышленник получал помощь в центрах для, якобы, дальнейшей передачи военным, несущим службу в зоне боевых действий на Юге страны. А чтобы получить доверие среди реальных волонтеров, использовал поддельное удостоверение участника боевых действий.

Для реализации преступного замысла 29-летний житель Львовской области использовал поддельное удостоверение участника боевых действий. Это давало ему возможность быстрее доверять среди представителей различных волонтерских организаций, которые, со своей стороны, оказывали безвозмездную помощь для нужд военных подразделений.

Удостоверение УБД злоумышленник лично подделал на подставные данные, находясь в розыске правоохранительных органов за совершение ряда имущественных преступлений.

Представляясь якобы волонтером, который помогает с укомплектованием отдельным подразделениям Вооруженных Сил, фигурант получал на складах волонтерских центров Львовщины гуманитарную помощь - медицинские препараты, вещи первой необходимости и военную амуницию. Злоумышленник обязывался передать их в определенные воинские части и бригады, несущие службу в зоне боевых действий на Юге страны.

«Однако ни одна гуманитарная помощь от псевдоволонтера к указанным в обязательствах подразделениям ни разу не поступала. Полученную в гуманитарных хабах продукцию мошенник присваивал и в дальнейшем реализовывал за наличные деньги», - сообщили в полиции.

В феврале 2024 года полицейские задержали фигуранта в помещении одной из общественных организаций Львова во время получения очередной партии бесплатной гуманитарной помощи — турникетов, кровоостанавливающих средств и окклюзионных наклейок. Тогда стоимость полученного составила около 100 000 грн.

В целом задокументировано получение злоумышленником безвозмездной помощи более чем на 230 000 грн.

Приговором суда псевдоволонтер приговорен к 2,5 годам лишения свободы.

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