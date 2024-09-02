Суд відправив за ґрати львівського псевдоволонтера, який привласнив гуманітарну допомогу

Представляючись волонтером, який нібито допомагає з укомплектуванням окремим підрозділам ЗСУ, фігурант отримував на складах волонтерських центрів Львівщини гуманітарну допомогу і потім продавав її.

На Львівщині на 2,5 роки відправили за ґрати псевдоволонтера за привласнення гуманітарної допомоги.

Як повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, зловмисник отримував допомогу в центрах для, нібито, подальшої передачі військовим, що несуть службу в зоні бойових дій на Півдні країни. А щоб здобути довіру серед реальних волонтерів, використовував підроблене посвідчення учасника бойових дій.

Для реалізації злочинного задуму 29-річний мешканець Львівської області використовував підроблене посвідчення учасника бойових дій. Це давало йому змогу швидше здобувати довіру серед представників різних волонтерських організацій, які, зі свого боку, надавали безоплатну допомогу для потреб військових підрозділів.

Посвідчення УБД зловмисник особисто підробив на підставні дані, адже перебував у розшуку правоохоронних органів за вчинення низки майнових злочинів.

Представляючись волонтером, який нібито допомагає з укомплектуванням окремим підрозділам Збройних Сил, фігурант отримував на складах волонтерських центрів Львівщини гуманітарну допомогу - медичні препарати, речі першої необхідності та військову амуніцію. Зловмисник зобовʼязувався передати їх до визначених військових частин та бригад, що несуть службу в зоні бойових дій на Півдні країни.

«Проте жодна гуманітарна допомога від псевдоволонтера до вказаних у зобовʼязаннях підрозділів жодного разу не надходила. Отриману в гуманітарних хабах продукцію шахрай привласнював і в подальшому реалізовував за готівку», - повідомили у поліції.

У лютому 2024 року поліцейські затримали фігуранта у приміщенні однієї з громадських організацій міста Львова під час отримання чергової партії безоплатної гуманітарної допомоги — турнікетів, кровоспинних засобів та оклюзійних наліпок. Тоді вартість отриманого склала майже 100 000 грн.

Загалом задокументовано отримання зловмисником безоплатної допомоги на понад 230 000 грн.

Вироком суду псевдоволонтера засуджено до 2,5 років позбавлення волі.

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