Бородянку віднесуть до категорії міст

Кабмін схвалив проєкт Постанови Верховної Ради про віднесення селища Бородянка до категорії міст.

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Уряд схвалив рішення про віднесення селища Бородянка до категорії міст.

Як повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, схвалено проєкт Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст».

Проєктом пропонується віднести селище Бородянка до категорії міст.

Нагадаємо, 24 жовтня Президент Володимир Зеленський підписав Закон про дерадянізацію порядку вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України (законопроєкт 8263).

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