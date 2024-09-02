Тайвань запропонував Китаю забрати у рф території на Далекому Сході

Лай Цінде згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай відписав величезну ділянку землі на Далекому Сході російській імперії.

Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю забрати у росії «історичні» землі на Далекому Сході. Він зазначив, що наразі рф перебуває в слабкому становищі, передає Reuters.

За його словами, якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані росії останньою китайською династією в 19-му столітті.

«Китай також має вимагати від росії своїх «історичних» земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому становищі», - сказав Лай Цінде.

Цінде додав, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню.

«Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності, - сказав Лай.

Землі, які відійшли російській імперії, згідно з Айгунським договором

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.