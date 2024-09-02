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Тайвань запропонував Китаю забрати у рф території на Далекому Сході

17:54, 2 вересня 2024
Лай Цінде згадав про Айгунський договір 1858 року, за яким Китай відписав величезну ділянку землі на Далекому Сході російській імперії.
Тайвань запропонував Китаю забрати у рф території на Далекому Сході
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Президент Тайваню Лай Цінде запропонував Китаю забрати у росії «історичні» землі на Далекому Сході. Він зазначив, що наразі рф перебуває в слабкому становищі, передає Reuters.

За його словами, якщо претензії Китаю на Тайвань стосуються територіальної цілісності, то він також повинен повернути землі, передані росії останньою китайською династією в 19-му столітті.

«Китай також має вимагати від росії своїх «історичних» земель на Далекому Сході. Чому б не повернути окуповані росією землі, підписані за Айгунським договором? росія зараз перебуває в найслабшому становищі», - сказав Лай Цінде.

Цінде додав, що Китай цього не робить, але продовжує загрожувати анексією Тайваню.

«Намір Китаю напасти і анексувати Тайвань не пов'язаний з тим, що говорить або робить якась одна людина або політична партія на Тайвані. Китай хоче анексувати Тайвань не заради територіальної цілісності, - сказав Лай.

Землі, які відійшли російській імперії, згідно з Айгунським договором

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