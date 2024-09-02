Тайвань предложил Китаю забрать в россии территории на Дальнем Востоке

Лай Циндэ упомянул об Айгунском договоре 1858 года, согласно которому Китай отписал огромный участок земли на Дальнем Востоке российской империи.

Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю забрать у россии «исторические» земли на Дальнем Востоке. Он отметил, что в настоящее время рф находится в слабом положении, передает Reuters.

По его словам, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, он также должен вернуть земли, переданные россии последней китайской династией в 19-м веке.

«Китай также должен требовать от россии своих «исторических» земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные россией земли, подписанные по Айгунскому договору? россия сейчас находится в самом слабом положении», - сказал Лай Цинде.

Циндэ добавил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваню.

«Намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, – сказал Лай.

Земли, отошедшие российской империи, согласно Айгунскому договору

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