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Тайвань предложил Китаю забрать в россии территории на Дальнем Востоке

17:54, 2 сентября 2024
Лай Циндэ упомянул об Айгунском договоре 1858 года, согласно которому Китай отписал огромный участок земли на Дальнем Востоке российской империи.
Тайвань предложил Китаю забрать в россии территории на Дальнем Востоке
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Президент Тайваня Лай Циндэ предложил Китаю забрать у россии «исторические» земли на Дальнем Востоке. Он отметил, что в настоящее время рф находится в слабом положении, передает Reuters.

По его словам, если претензии Китая на Тайвань касаются территориальной целостности, он также должен вернуть земли, переданные россии последней китайской династией в 19-м веке.

«Китай также должен требовать от россии своих «исторических» земель на Дальнем Востоке. Почему бы не вернуть оккупированные россией земли, подписанные по Айгунскому договору? россия сейчас находится в самом слабом положении», - сказал Лай Цинде.

Циндэ добавил, что Китай этого не делает, но продолжает угрожать аннексией Тайваню.

«Намерение Китая напасть и аннексировать Тайвань не связано с тем, что говорит или делает какой-то один человек или политическая партия на Тайване. Китай хочет аннексировать Тайвань не ради территориальной целостности, – сказал Лай.

Земли, отошедшие российской империи, согласно Айгунскому договору

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