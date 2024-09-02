Как хранить продукты в случае отключения света – советы специалистов

Несколько советов, которые помогут сохранить пищу безопасной для употребления.

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В условиях полномасштабной войны и вооруженной агрессии рф энергетики вынуждены применять стабилизационные и экстренные отключения электроэнергии. Как никогда стал актуальным вопрос, как хранить пищевые продукты в таких условиях.

В Киевском городском центре контроля и профилактики болезней дали несколько советов, которые помогут сохранить пищу безопасной для употребления.

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