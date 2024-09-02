Як зберігати продукти у разі відключення світла – поради фахівців

Декілька порад, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання.

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В умовах повномасштабної війни та збройної агресії рф енергетики змушені застосовувати стабілізаційні та екстрені відключення електроенергії. Тож як ніколи стало актуальним питання, як зберігати харчові продукти у таких умовах.

У Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб дали декілька порад, які допоможуть зберегти їжу безпечною до вживання.

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