Видатки на Вищий антикорупційний суд скоротять на 43 млн грн

Бюджетний комітет Ради рекомендував скоротити видатки на ВАКС на 43 млн грн.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні 2 вересня 2024 року розглянув доопрацьований законопроект про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2024 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони №11417.

Зокрема пропонується скоротити додатково видатки на виконання функцій та повноважень окремими державними органами загалом на 227,8 млн грн, а саме:

Секретаріатом Кабінету Міністрів України – на 9,8 млн грн;

Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – на 5 млн грн;

Державною службою статистики України – на 15,6 млн грн;

Вищим антикорупційним судом – на 43 млн грн;

Вищим судом з питань інтелектуальної власності – на 2,7 млн грн;

Державною службою геології та надр України – на 3 млн грн;

Державною службою морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України – на 20,8 млн грн;

Державною авіаційною службою України – на 94,3 млн грн;

Державною аудиторською службою України – на 1,7 млн грн;

Агентством з управління державним боргом – на 10 млн грн;

Державною службою фінансового моніторингу України – на 15 млн грн;

Національним агентством України з питань державної служби – на 2,8 млн грн.

Також пропонується скоротити видатки Міністерства культури та інформаційної політики України – на 223,9 млн грн, зокрема за бюджетними програмами: «Забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримка книговидавничої справи та популяризація української літератури у світі» – на 200 млн грн (видатки споживання); «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» – 23,2 млн грн; Міністерства освіти і науки за бюджетною програмою «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» – на 53,4 млн грн.

Автор: Наталя Мамченко

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