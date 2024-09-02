Расходы на Высший антикоррупционный суд сократят на 43 млн грн

Бюджетный комитет Рады рекомендовал сократить расходы на ВАКС на 43 млн грн

Комитет Верховной Рады по бюджету на своем заседании 2 сентября 2024 года рассмотрел доработанный законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны №11417.

В частности, предлагается сократить дополнительно расходы на выполнение функций и полномочий отдельными государственными органами в целом на 227,8 млн грн, а именно:

Секретариатом Кабинета Министров Украины – на 9,8 млн грн;

Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – на 5 млн. грн.;

Государственной службой статистики Украины – на 15,6 млн грн;

Высшим антикоррупционным судом – на 43 млн грн;

Высшим судом по вопросам интеллектуальной собственности – на 2,7 млн ​​грн;

Государственной службой геологии и недр Украины – на 3 млн. грн.;

Государственной службой морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины – на 20,8 млн. грн.;

Государственной авиационной службой Украины – на 94,3 млн грн;

Государственной аудиторской службой Украины – на 1,7 млн ​​грн;

Агентством по управлению государственным долгом – на 10 млн грн;

Государственной службой финансового мониторинга Украины – на 15 млн грн;

Национальным агентством Украины по вопросам государственной службы – на 2,8 млн. грн.

Также предлагается сократить расходы Министерства культуры и информационной политики Украины – на 223,9 млн грн, в том числе по бюджетным программам: «Обеспечение деятельности Украинского института книги, поддержка книгоиздательского дела и популяризация украинской литературы в мире» – на 200 млн грн (расходы потребления); «Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины» - 23,2 млн грн; Министерства образования и науки по бюджетной программе «Общегосударственные мероприятия в сфере образования» – на 53,4 млн. грн.

Автор: Наталя Мамченко

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