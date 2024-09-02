Президент заявил, что первые 40 школ уже присоединились к приложению Мрия

Приложение насчитывает уже 100 тысяч пользователей.

Первые 40 школ Украины уже присоединились к «Мрии». В общей сложности приложение насчитывает уже 100 тысяч пользователей. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«С сегодняшнего дня первые 40 школ присоединились к «Мрии». Всего на старте уже есть 100 тысяч пользователей в разных частях нашего государства», - сказал Президент.

Как отметил Глава государства, присоединиться к инициативе могут все школы Украины.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Министерство цифровой трансформации Украины запустило бета-тестирование нового образовательного приложения «Мрия».

В рамках бета-тестирования происходит проверка различных функций приложения, включая авторизацию, ведение журнала, чаты, оповещения и аналитику достижений. В это также включается обучение учителей пользоваться программой, чтобы они могли быстро и эффективно внедрить ее в учебный процесс.

Участие в бета-тесте примут 40 школ, которые первые пройдут учебный год с использованием приложения «Мрия», что позволит провести тестирование в реальных условиях.

Как мы писали, 16 февраля Правительство приняло постановление о приложении «Мрия». По словам вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, это будет совершенно новая суть и подход к образованию — с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости.

«Мрия поможет самореализоваться, даст удобный доступ к знаниям и возможность строить индивидуальные образовательные траектории», - отметил он.

Как рассказал Федоров, в приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалы.

Кроме того, будет Мрия-ID – электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в Дії.

На первом этапе в приложении будет:

личный профиль ученика с программами развития способностей учеников и шкалой успеваемости;

интересные, интерактивные и мультимедийные учебные материалы;

сбор, обработка, накопление, передача и отображение данных об образовательном процессе;

альтернатива учащемуся билету в приложении.

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